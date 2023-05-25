Аналитик Деев объяснил падение биржевых цен на газ

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT прокомментировал стоимость фьючерсов на газ в Европе, которая в ходе торгов 25 мая опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые за два года.

По словам аналитика, газ в Европе дешевеет с осени 2022 года.

«Причём к концу 2022 года падение ускорилось — и биржевые котировки опустились ниже $800 за 1 тыс. кубометров. Затем, уже весной этого года, цена опустилась ещё — планка понизилась до $450. И вот мы видим газ по ценам ниже $300 за 1 тыс. кубометров», — сказал он.

Деев считает, что это связано с тем, что конкуренция со стороны Китая за свободные объёмы газа на рынке не усилилась и поставки СПГ остались высокими.

«А потому уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах остаётся достаточным и своевременно пополняется. То есть потенциальные риски не оправдались — и газовый рынок ЕС чувствует себя вполне неплохо, а политика совместных закупок газа позволяет им выбивать дисконт, который мы и видим в биржевых котировках. Трудно сказать, сколько ещё продлится этот тренд, но, думаю, до конца III квартала не стоит ожидать серьёзных перемен», — заключил он.

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $300 впервые за два года.