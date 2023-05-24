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В ЦБ России заявили об увеличении средств населения в банках в апреле на 604 млрд рублей

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Центробанк России заявил, что средства населения в банках страны в апреле увеличились на 604 млрд рублей.
В ЦБ России заявили об увеличении средств населения в банках в апреле на 604 млрд рублей
  • globallookpress.com

Об этом говорится в материале регулятора «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года».

«В апреле средства населения (без счетов эскроу) выросли довольно существенно (+604 млрд руб., или +1,6%) после умеренного роста в марте (+0,7%)», — отмечается в докладе.

В документе подчёркивается, что частично подобную динамику поддержали авансирование социальных выплат перед майскими праздниками и рост их размера, в частности, ввиду индексации пенсий.

Ранее Центробанк принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают своё действие в первой половине 2023 года.

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