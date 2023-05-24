В ЦБ России заявили об увеличении средств населения в банках в апреле на 604 млрд рублей
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Об этом говорится в материале регулятора «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года».
«В апреле средства населения (без счетов эскроу) выросли довольно существенно (+604 млрд руб., или +1,6%) после умеренного роста в марте (+0,7%)», — отмечается в докладе.
В документе подчёркивается, что частично подобную динамику поддержали авансирование социальных выплат перед майскими праздниками и рост их размера, в частности, ввиду индексации пенсий.
Ранее Центробанк принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают своё действие в первой половине 2023 года.