В ЦБ России заявили об увеличении средств населения в банках в апреле на 604 млрд рублей

Центробанк России заявил, что средства населения в банках страны в апреле увеличились на 604 млрд рублей.

Об этом говорится в материале регулятора «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года».

«В апреле средства населения (без счетов эскроу) выросли довольно существенно (+604 млрд руб., или +1,6%) после умеренного роста в марте (+0,7%)», — отмечается в докладе.

В документе подчёркивается, что частично подобную динамику поддержали авансирование социальных выплат перед майскими праздниками и рост их размера, в частности, ввиду индексации пенсий.

Ранее Центробанк принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают своё действие в первой половине 2023 года.