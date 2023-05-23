Специалист по финграмотности Дайнеко посоветовала копить деньги на реализацию целей
В беседе с «Российской газетой» эксперт посоветовала, прежде всего, проанализировать все свои расходы за 6—12 месяцев и определить сумму, которую можно будет откладывать.
Затем необходимо определить срок достижения цели и начать регулярно делать накопления, даже если это совсем небольшие суммы.
Дайнеко посоветовала выбрать наиболее подходящий способ накопления, например, сберегательный счёт или наличные. Также, по её словам, нужно оптимизировать расходы и использовать дополнительные способы увеличить накопления, такие как подработка или продажа ненужных вещей.
Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.