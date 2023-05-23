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Греф ожидает дальнейший рост использования юаня во внешних операциях России

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти.
Греф ожидает дальнейший рост использования юаня во внешних операциях России
  • globallookpress.com

«Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти. За год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%, это впечатляющая динамика», — сказал Греф на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в 2023 году ожидается десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом.

В середине апреля экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал в беседе с ФАН о перспективах юаня в мировой финансовой системе.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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