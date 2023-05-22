Брокер Ладнюк посоветовал распланировать семейный бюджет и начать делать накопления

Специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк сообщил, что финансовая грамотность является ключевой составляющей успеха в достижении финансовой стабильности.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он дал несколько советов относительно того, как грамотно распоряжаться своими финансами и правильно делать сбережения.

Прежде всего, эксперт порекомендовал определить свои цели и разработать план действий для их достижения. Необходимо вести учёт доходов и расходов, планировать траты и откладывать часть дохода в качестве накоплений.

Также Ладнюк посоветовал по возможности сократить расходы и уменьшить долги, выявлять свои плохие финансовые привычки и инвестировать в своё будущее.

«Изучение финансовых основ поможет вам принимать более обоснованные финансовые решения», — подытожил он.

Ранее финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин в беседе с «Известиями» рассказал, в чём различия между накопительным счётом и банковским вкладом (депозитом).