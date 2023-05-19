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Хуснуллин: в Мариуполе до конца года построят ещё 3 тысячи квартир, садики и школы

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Российские строители намерены к концу года завершить строительство новых домов на 3 тыс. квартир в Мариуполе, в городе также возводятся новые садики, школы и университет.
Хуснуллин: в Мариуполе до конца года построят ещё 3 тысячи квартир, садики и школы
  • РИА Новости

Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в эксклюзивном интервью RT на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Мы планируем ряд новых объектов построить. Из новых особо хочу отметить жилье, 6 тыс. квартир мы в этом году введём. Из них мы уже около 3 тыс. построили, сдали. До конца года ещё порядка 3 тыс. квартир в новых домах будет построено», — сообщил собеседник.

Кроме того, дополнительно в городе строятся садики. Например, в Невском районе ко Дню Победы был введён садик на 150 мест, а к 1 сентября будет введена школа на 1100 мест.

«Мы рассчитываем первый этап благоустройства парка Победы. Значит, привести в порядок. Ну, и к концу года ещё там несколько десятков школ, садиков, университет Мариупольский государственный, технологический Приазовский университет планируем достроить. Чтобы уже студенты 1 сентября пошли. То есть работа там просто, вот, кипит. Город фактически каждый месяц меняется», — рассказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что работы в городе ещё много.

«Сказать, что, вот, у нас там через год всё будет идеально — пока ещё нет, есть там работа», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее в Мариуполе запустили первый восстановленный участок трамвайных путей. В эксплуатацию введено больше 10 км пути. 

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