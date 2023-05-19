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Аналитик Юшков: продажа российской нефти Афганистану выгодна обеим сторонам

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Афганистану нужны российские нефтепродукты, так как собственной переработки у них практически нет. Ранее Кабул сообщил о желании сотрудничать с «Татнефтью».
Аналитик Юшков: продажа российской нефти Афганистану выгодна обеим сторонам
  • РИА Новости

«Скорее всего, речь пойдёт о поставках дизельного топлива, бензина и, возможно, мазута. А авиакеросин и нефтепродукты, необходимые для работы НПЗ, они вряд ли будут покупать», — сказал Юшков в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, основные вопросы заключаются в логистике и ценах.

Как отметил эксперт, России выгодно отправлять нефть в Афганистан или Пакистан даже с учётом дисконта.

«Так мы увеличим число покупателей нашей продукции, а затем сможем показать, что на наш товар высокий спрос и всегда найдётся тот, кто готов купить его по полной стоимости», — считает Юшков.

Он добавил, что для заключения такой сделки есть возможности и заинтересованность обеих сторон.

«Что касается выбора непосредственно «Татнефти» для этих поставок, он обусловлен в большей степени географическим местоположением их НПЗ — юг Татарстана», — заключил эксперт.

Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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