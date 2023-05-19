Хуснуллин: строительная отрасль России за три года выросла на 15%, несмотря на санкции

Россия достаточно быстро перестроилась после введения западных санкций, при этом строительная отрасль за последние три года не упала, а получила прирост на 15%, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью RT на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Хуснуллин признал, что санкции, конечно, мешают работать.

«У нас, например, в дорожном строительстве зависимость от импортных комплектующих была на уровне 5—7%. Скажем, в сложном технологическом оборудовании у нас зависимость на уровне 30%. Поэтому мы достаточно быстро перестроились. И в конечном итоге, несмотря на санкции, у нас отрасль за последние три года не упала, а получила прирост за три года на 15%», — сказал вице-премьер.

Параллельно многие российские строители нашли возможность работать с поставщиками через третьи страны, отметил он.

«Очень большой плюс, что много начало производиться в России. У нас же люди очень как бы предприимчивые. Когда видят, что чего-то не стало и появилась свободная ниша — стали производить в России. Поэтому мы считаем, что в суммарном итоге у нас от санкций плюсов будет больше», — добавил собеседник.

Ранее Хуснуллин заявил, что 6 тыс. новых квартир суммарно планируется сдать в 2023 году в Мариуполе в ДНР.