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Специалист Багманов прокомментировал динамику цен на нефть

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Сотрудник экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов высказался о ситуации с ценами на нефть. По его словам, на этой неделе выходило много позитивных новостей, оказавших влияние на динамику.
Специалист Багманов прокомментировал динамику цен на нефть
  • РИА Новости

«В начале недели появились сообщения о том, что США намереваются начать постепенно покупать нефть для восполнения стратегического резерва, первой будет заявка на 3 млн баррелей с поставкой в августе», — заявил эксперт в беседе с ФАН.

По его словам, также был неплохой ежемесячный отчёт международного аналитического агентства, где оно улучшило свой же прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 200 тыс. баррелей в сутки.

Как считает Багманов, к концу недели позитива добавил некоторый условный консенсус по повышению потолка американского госдолга, который наметился между президентом США Джо Байденом и конгрессом.

Эксперт добавил, что эти факторы поддерживали нефть и выводили цены из негатива.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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