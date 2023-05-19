Оверчук: Россия видит большой потенциал для развития взаимодействия Азербайджана с ЕАЭС

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что российская сторона видит большой потенциал для развития взаимодействия Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом он сказал во время выступления на XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«С учётом уникального географического расположения Азербайджана, структуры его экономики, внешней торговли, планов национального развития мы здесь видим хороший потенциал для развития взаимодействия Азербайджанской Республики с Евразийским экономическим союзом», — цитирует его ТАСС.

Ранее МИД России отметил прогресс в заключении соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.