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Инвестор Сидоров допустил, что до начала июня цены на нефть продолжат падать

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Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал падение цен на нефть.
Инвестор Сидоров допустил, что до начала июня цены на нефть продолжат падать
  • РИА Новости

Инвестор рассказал, что июньские фьючерсы Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures до $76,07 за баррель, а WTI на Нью-Йоркской товарной бирже также показали просадку и опустились до $72,05 за баррель.

«Главный фактор, который сегодня влияет на котировки, — опасения по потолку госдолга США. И хотя там уже был ряд позитивных сигналов, трейдеры всё равно пока осторожничают — ведь риск того, что американские политические силы не договорятся между собой, высок», — объяснил Сидоров.

По словам инвестора, на прошлой неделе США нарастили коммерческие запасы нефти на 5,04 млн баррелей. 

«В целом, при отсутствии ярко выраженных негативных новостей по финсектору США, можно рассчитывать на возврат цен на Brent к уровню $80 за баррель. Но пока это видится мне маловероятным. Скорее, до начала июня цены продолжат падать», — добавил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия с мая вышла на обещанное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

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