В Москве выпуск комплектующих для автомобилей увеличился почти на 6%
Об этом пишет kp.ru.
«В I квартале 2023 года производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в городе выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил заммэра.
В настоящее время в городе насчитывается более 20 производителей автомашин и различных автокомпонентов. На производстве заняты более 8 тыс. человек.
Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.