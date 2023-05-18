В Москве выпуск комплектующих для автомобилей увеличился почти на 6%

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве нарастили выпуск комплектующих для автомобилей.

Об этом пишет kp.ru.

«В I квартале 2023 года производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в городе выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил заммэра.

В настоящее время в городе насчитывается более 20 производителей автомашин и различных автокомпонентов. На производстве заняты более 8 тыс. человек.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.