Замминистра экономического развития Вольвач рассказал о росте товарооборота с исламскими странами
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«В условиях структурной перестройки глобальной экономики для России и дружественных стран открылись дополнительные возможности к сотрудничеству со странами исламского мира — ОАЭ, Ираном, Египтом, Индонезией, Туркменией, Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном, Киргизией и Таджикистаном», — сообщил он в интервью «Российской газете».
По его словам, роль исламских стран в качестве торговых партнёров России существенно выросла. В 2022 году взаимный товарооборот составил $153 млрд, что на 42% выше, чем в 2021-м.
Удельный вес стран исламского мира за 2021—2022 годы увеличился с 12,6 до 18% от совокупного товарооборота России, подчеркнул Вольвач.
Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.