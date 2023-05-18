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Замминистра экономического развития Вольвач рассказал о росте товарооборота с исламскими странами

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Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач рассказал, что страна в последние годы активно развивает сотрудничество с исламскими государствами.
Замминистра экономического развития Вольвач рассказал о росте товарооборота с исламскими странами
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  • © Cavan Images

«В условиях структурной перестройки глобальной экономики для России и дружественных стран открылись дополнительные возможности к сотрудничеству со странами исламского мира — ОАЭ, Ираном, Египтом, Индонезией, Туркменией, Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном, Киргизией и Таджикистаном», — сообщил он в интервью «Российской газете».

По его словам, роль исламских стран в качестве торговых партнёров России существенно выросла. В 2022 году взаимный товарооборот составил $153 млрд, что на 42% выше, чем в 2021-м.

Удельный вес стран исламского мира за 2021—2022 годы увеличился с 12,6 до 18% от совокупного товарооборота России, подчеркнул Вольвач.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.

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