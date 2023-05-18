Инвестор Роджерс спрогнозировал исчезновение МВФ, Всемирного банка и ФРС США

Американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости спрогнозировал исчезновение Международного валютного фонда, Всемирного банка и Федеральной резервной системы США.

«В США было три центральных банка за всю историю. Первые два исчезли, потому что делали слишком много ошибок. А тот, который мы имеем сейчас, тоже часто ошибается, поэтому в конечном итоге канет в небытие», — заявил Роджерс.

Он также отметил, что МВФ и Всемирный банк никогда не делают верных оценок.

«А те, кто всегда ошибаются, в конечном итоге исчезают», — заключил он.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не исключил, что Соединённые Штаты могут столкнуться с рецессией.