Кубань заключила более 50 соглашений на ПМЭФ за два года

Краснодарский край подписал более 50 соглашений на 365 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 и 2022 годах, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Сегодня мы делаем основную ставку на привлечение инвестиций, чтобы укрепить экономическую независимость. За год увеличили число активных проектов на 20%. Наш инвестиционный портфель самый многоотраслевой и один из наиболее значимых по стоимости», — заявил Кондратьев.

По его словам, для инвесторов традиционно привлекательными являются проекты в транспортно-логистической, агропромышленной и санаторно-курортной сферах.

Ранее URA.RU сообщало, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре.