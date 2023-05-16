Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кубань заключила более 50 соглашений на ПМЭФ за два года

Короткая ссылка
Краснодарский край подписал более 50 соглашений на 365 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 и 2022 годах, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Кубань заключила более 50 соглашений на ПМЭФ за два года
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Сегодня мы делаем основную ставку на привлечение инвестиций, чтобы укрепить экономическую независимость. За год увеличили число активных проектов на 20%. Наш инвестиционный портфель самый многоотраслевой и один из наиболее значимых по стоимости», — заявил Кондратьев.

По его словам, для инвесторов традиционно привлекательными являются проекты в транспортно-логистической, агропромышленной и санаторно-курортной сферах.

Ранее URA.RU сообщало, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить