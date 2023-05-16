Кубань заключила более 50 соглашений на ПМЭФ за два года
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Сегодня мы делаем основную ставку на привлечение инвестиций, чтобы укрепить экономическую независимость. За год увеличили число активных проектов на 20%. Наш инвестиционный портфель самый многоотраслевой и один из наиболее значимых по стоимости», — заявил Кондратьев.
По его словам, для инвесторов традиционно привлекательными являются проекты в транспортно-логистической, агропромышленной и санаторно-курортной сферах.
Ранее URA.RU сообщало, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре.