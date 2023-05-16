Специалист Дроздова: для сбережения средств от инфляции подойдут накопительные счета
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Для сбережения средств лучше подойдут короткие вклады и накопительные счета, сообщила специалист ФБА «Экономика сегодня».
«Средняя ставка трёхмесячных вкладов — 7% годовых. По накопительному счёту — 5%», — уточнила Дроздова.
По её словам, желающие создать подушку безопасности могут обратить внимание и на банковские карты с процентом на остаток 3—6%.
Наиболее ликвидная часть подушки безопасности должна быть на карте с процентом на остаток, остальное — в облигациях и валюте, заключила Дроздова.
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