В Москве запустят производство карт для систем ИИ
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Об этом сообщает НСН.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что речь идёт о встраиваемых в материнскую плату картах.
Такую разработку можно будет использовать в системах ИИ при анализе видеонаблюдения на предприятиях, а также при распознавании лиц в режиме реального времени.
В настоящее время технология проходит тестирование. Начало серийного производства запланировано на I квартал 2024 года.
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