В Москве запустят производство карт для систем ИИ

Московская компания «АТБ Электроника», специализирующаяся на разработке и производстве электронных устройств, наладит выпуск карт для систем искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает НСН.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что речь идёт о встраиваемых в материнскую плату картах.

Такую разработку можно будет использовать в системах ИИ при анализе видеонаблюдения на предприятиях, а также при распознавании лиц в режиме реального времени.

В настоящее время технология проходит тестирование. Начало серийного производства запланировано на I квартал 2024 года.

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