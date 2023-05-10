В Москве анонсировали выпуск зелёных облигаций
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.
«Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций и условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России», — говорится в сообщении.
Объём эмиссии составит 2 млрд рублей, срок обращения — два года. Зелёные облигации — инструмент, который позволит жителям выгодно инвестировать в развитие городской экономики и улучшение экологической ситуации.
Ранее телеканал «360» передавал, что к Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» присоединились ещё восемь компаний. Организация создана по инициативе Российского экологического оператора.