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В Москве анонсировали выпуск зелёных облигаций

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В Москве первые городские зелёные облигации для населения выпустят в конце мая. Уточняется, что покупка ценных бумаг будет доступна гражданам России старше 18 лет, являющихся налоговыми резидентами.
В Москве анонсировали выпуск зелёных облигаций
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

«Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций и условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России», — говорится в сообщении.

Объём эмиссии составит 2 млрд рублей, срок обращения — два года. Зелёные облигации — инструмент, который позволит жителям выгодно инвестировать в развитие городской экономики и улучшение экологической ситуации.

Ранее телеканал «360» передавал, что к Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» присоединились ещё восемь компаний. Организация создана по инициативе Российского экологического оператора.

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