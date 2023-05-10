В Москве анонсировали выпуск зелёных облигаций

В Москве первые городские зелёные облигации для населения выпустят в конце мая. Уточняется, что покупка ценных бумаг будет доступна гражданам России старше 18 лет, являющихся налоговыми резидентами.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

«Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций и условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России», — говорится в сообщении.

Объём эмиссии составит 2 млрд рублей, срок обращения — два года. Зелёные облигации — инструмент, который позволит жителям выгодно инвестировать в развитие городской экономики и улучшение экологической ситуации.

Ранее телеканал «360» передавал, что к Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» присоединились ещё восемь компаний. Организация создана по инициативе Российского экологического оператора.