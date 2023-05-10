В Москве количество МСП увеличилось почти на 8% по итогам 2022 года

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за прошедший год число МСП в Москве увеличилось на 7,8% — до 868 тыс.

Об этом пишет РИАМО.

«За год число юридических лиц — субъектов МСП в столице выросло на 8,9%, а индивидуальных предпринимателей — на 6,5%, почти до 478 тыс. и 390 тыс. соответственно по состоянию на начало апреля этого года», — пояснил Ефимов.

Уточняется, что более 273 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (31,5%) заняты в торговле, около 109 тыс. (12,5%) — в технической, научной и профессиональной деятельности, 90,7 тыс. (10,4%) — в строительной сфере.

Ранее НСН передавала, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства за пять лет одобрил столичным предприятиям займы на развитие внешнеэкономической деятельности на общую сумму 1,3 млрд рублей.