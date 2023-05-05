Экономист Данильцев прокомментировал торговые отношения России и стран еврозоны
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«Ситуация сохранилась из-за того, что продолжаются поставки сырьевых энергетических товаров. Это традиционное положение, которое качественно не меняется. У нас с ЕС всегда была торговля с положительным сальдо», — заявил Данильцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, эмбарго ЕС на импорт энергоресурсов повлияло на ситуацию, по крайней мере по объёмам, но экспорт сохраняется, а следовательно, и торговый баланс.
«А импорт, соответственно, упал», — сказал эксперт.
Ранее политэкономист Александр Дудчак в беседе с Inforeactor заявил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на страны, которые их вводят.