Экономист Данильцев прокомментировал торговые отношения России и стран еврозоны

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Александр Данильцев высказался о ситуации с торговыми отношениями между Россией и странами Европы. Основной профицит торгового баланса пришёлся на первую половину 2022 года, когда сохранялись высокие цены на энергоресурсы.

«Ситуация сохранилась из-за того, что продолжаются поставки сырьевых энергетических товаров. Это традиционное положение, которое качественно не меняется. У нас с ЕС всегда была торговля с положительным сальдо», — заявил Данильцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, эмбарго ЕС на импорт энергоресурсов повлияло на ситуацию, по крайней мере по объёмам, но экспорт сохраняется, а следовательно, и торговый баланс.

«А импорт, соответственно, упал», — сказал эксперт.

Ранее политэкономист Александр Дудчак в беседе с Inforeactor заявил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на страны, которые их вводят.