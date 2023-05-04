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Экономист Беляев: на падение курса доллара повлияло решение ФРС США о повышении ставки

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Евгения Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара опустился ниже 78 рублей, курс евро упал ниже 86 рублей.
Экономист Беляев: на падение курса доллара повлияло решение ФРС США о повышении ставки
  • РИА Новости

По словам эксперта, если коррекция курса доллара и будет, то незначительная. В целом, как отметил специалист, на падение повлияло решение ФРС США повысить ключевую ставку.

«Это означает, что у них будут серьёзные затруднения в экономике, а вслед за ними будет ослабление курса доллара. Плюс ещё, видимо, срабатывает фактор информационного поля, в котором муссируется вопрос о возможном повышении лимита американского госдолга», — заявил Беляев.

По мнению собеседника RT, неуверенность в окончательном решение тоже способствует ослаблению американской валюты.

Что касается евро, как объяснил экономист, экономики ЕС и США связаны, поэтому траектории евро и доллара параллельны.

«Курсы евро и доллара в противофазе колеблются очень редко», — заключил он.

Ранее стало известно, что курс доллара опустился ниже 78 рублей, курс евро упал ниже 86 рублей.

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