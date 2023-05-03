Аналитик Ващенко: после решения ЦБ по ставке игроки активнее вкладываются в рублёвые облигации

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко в беседе с RT прокомментировал падение курса доллара ниже 79 рублей.

По его мнению, рубль мог укрепиться по отношению к доллару, поскольку предложение иностранной валюты на бирже резко выросло, а интерес участников рынка к зарубежным денежным средствам, напротив, снизился.

«Возможно, была продажа валюты каким-то крупным игроком (например, с целью финансирования чего-то) либо экспортёрами. Не исключено, что просто сегодня ещё и низкий спрос на валюту у покупателей», — пояснил он.

Кроме того, как полагает эксперт, после заседания ЦБ, на котором ключевая ставка была сохранена, «игроки охотнее вкладывают в рублёвые облигации». Это, в свою очередь, оказывает дополнительную поддержку нацвалюте.

Также, по мнению Ващенко, игроки рынка могут опасаться падения доллара из-за новостей о возможном дефолте в США и поэтому активнее перекладывают деньги в другие валюты, например рубль и юань. При этом объём торгов на бирже пока остаётся относительно низким, поэтому такие действия инвесторов приводят к заметным курсовым колебаниям.

«Тем не менее я не ожидаю сейчас усиления тренда на укрепление рубля, вероятнее всего, на этой неделе пара USD/RUB ещё поднимется выше отметки 80», — добавил Ващенко.

Ранее стоимость нефти марки WTI опустилась ниже $70 за баррель впервые с 27 марта.