Экономист Колташов спрогнозировал дальнейший рост торговли между Россией и Индией

Короткая ссылка
Директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.
Экономист Колташов спрогнозировал дальнейший рост торговли между Россией и Индией
  • РИА Новости

«Нас ожидает продолжительный, по меньшей мере на два десятилетия, период возрастания торговли России и Индии. Одно из важнейших направлений взаимодействия на данный момент — коридор «Север — Юг» через Каспийское море, Иран», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, уже есть налаженные каналы поставок водным путём, и нужно быть готовыми к расширению торгового сотрудничества.

«Кооперация Москвы и Нью-Дели должна стать одной из важнейших составных частей развития Евразийской континентальной торговли», — считает Колташов.

Ранее сообщалось, что Россия впервые вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров Индии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить