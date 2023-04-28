МИД КНР указал ФРГ на последствия ограничения экспорта сырья для полупроводников в Китай

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин указала Германии на последствия ограничения экспорта сырья для полупроводников в Китай.

«Некоторые государства, оперируя понятием так называемого снижения зависимости, ограничивают экспорт [сырья и материалов] в Китай — это неконструктивный подход. В итоге они могут навредить сами себе, а также негативно повлиять на стабильность глобальных производственных цепочек», — цитирует её ТАСС.

Таким образом она прокомментировала планы правительства немецких властей ввести ограничения на поставки китайской стороне химического сырья для полупроводников.

Мао Нин также подчеркнула, что китайский рынок микросхем играет важную роль для всего мира.

Ранее Bloomberg писал, что Берлин ведёт переговоры об ограничении экспорта в Китай химикатов, которые используются для производства полупроводников.

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