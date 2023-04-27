Международные резервы России на 21 апреля составили $597,1 млрд
Международные резервы России на 21 апреля составили $597,1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
- РИА Новости
Об этом говорится в материалах на сайте кредитной организации.
Отмечается, что за неделю этот показатель сократился на $3,1 млрд.
В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.
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