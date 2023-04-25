Исследование: 73% россиян не готовы отказаться от наличных

Сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что 73% россиян не готовы отказаться от использования наличных денег.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На безналичный расчёт готовы перейти только 14% опрошенных.

Среди тех, кто не готов отказаться от наличности, больше респондентов старшего возраста: россиян старше 45 лет только 11%, тогда как в группе моложе 34 лет — 23%.

В целом в стране число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось — с 18% в 2021 году до 14% в 2022-м.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.