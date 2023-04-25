Bloomberg: Европе придётся сражаться с Азией на рынке сырой нефти
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В статье говорится, что компании по переработке нефти в Европе помимо прекращения поставок из России столкнулись также с потерей объёмов из Ирака и решением стран ОПЕК+ сократить с мая добычу на 1,6 млн б/с.
«Европе предстоит «тяжёлая борьба» с Азией, и Азия может может перебить предложенные Европой цены за баррель, что, возможно, вынудит европейцев принять меры для балансировки рынка», — отмечается в тексте.
Ранее специалист по рынкам Александр Багманов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
В частности, он отметил, что всю прошлую неделю нефть находилась под давлением.