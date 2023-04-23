Дерипаска выразил уверенность, что доллар перестанет доминировать через пять лет
Об этом Дерипаска написал в Telegram.
По мнению бизнесмена, в данный момент наблюдается процесс окончания доминирования доллара, поскольку это превосходство было использовано в качестве «орудия возмездия».
«Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован, расчёты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», — заключил он.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.