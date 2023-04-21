Исследование показало, что половина заёмщиков не проверяют законность кредитных организаций

Из исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» следует, что более половины (52%) опрошенных заёмщиков в России не проверяют законность кредитной организации, в которой оформляют кредит.

Об этом пишут «Известия».

Десятая часть всех опрошенных (11%) ранее стали жертвами нелегальных кредиторов, когда оформили заём, не проверив лицензию организации.

В то же время 39% опрошенных рассказали, что всегда проверяют потенциального кредитора. 28% из них проверяют лицензию кредитной организации на сайте Центробанка, а 11% только читают отзывы.

Эксперты выяснили, что наибольший рост числа нелегальных финансовых организаций происходит именно в интернете. А большинство клиентов микрофинансовых организаций (МФО) берут займы онлайн. По сведениям Центробанка, в 2022 году портфель займов, выданных МФО онлайн, вырос на 53%.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.