Экономист Ракша оценил удобство для граждан при операциях с цифровым рублём

Экономист, автор Telegram-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, а лимит на пополнение электронного кошелька составит 300 тыс. рублей в месяц.

Цифровой кошелёк пользователя будет физически находиться в ЦБ, а его владелец сможет осуществлять денежные переводы с него на свой банковский счёт и обратно, объяснил эксперт.

«В тот момент, когда вы пересылаете рубли со своего банковского счёта на электронный кошелёк, они становятся цифровыми в полном смысле этого слова. Центробанк тем самым даёт возможность переводить бесплатно большую сумму, чем 100 тыс. рублей в месяц», — уточнил Ракша.

Ожидается, что этот шаг сделает транзакции более эффективными и безопасными, заключил экономист.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.