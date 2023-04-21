Экономист Ракша оценил удобство для граждан при операциях с цифровым рублём
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Цифровой кошелёк пользователя будет физически находиться в ЦБ, а его владелец сможет осуществлять денежные переводы с него на свой банковский счёт и обратно, объяснил эксперт.
«В тот момент, когда вы пересылаете рубли со своего банковского счёта на электронный кошелёк, они становятся цифровыми в полном смысле этого слова. Центробанк тем самым даёт возможность переводить бесплатно большую сумму, чем 100 тыс. рублей в месяц», — уточнил Ракша.
Ожидается, что этот шаг сделает транзакции более эффективными и безопасными, заключил экономист.
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.