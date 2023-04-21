В Химках появится новый производственно-складской комплекс
- РИА Новости
Новый объект создаст для жителей области свыше 300 рабочих мест, сообщает издание «Вести Подмосковья».
Земельный участок для строительства предоставили в аренду по упрощённой схеме по программе реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) с общим объёмом инвестиций в 1 млрд рублей.
Сдача комплекса в эксплуатацию намечена на конец 2024 года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).