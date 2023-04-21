Экономист Мищенко спрогнозировал цены на нефть в пределах $83—87 за баррель

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Анастасия Белоусова
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть в пределах $83—87 за баррель.
Экономист Мищенко спрогнозировал цены на нефть в пределах $83—87 за баррель
  • РИА Новости

Как напомнил специалист, в начале апреля страны ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении добычи нефти.

Россия будет сокращать производство на 500 тыс. баррелей в сутки, а весь альянс — на 1,66 млн баррелей.

«Тем не менее сейчас это уже оказало на рынок воздействие», — считает экономист.

По его словам, на рынок также повлияло оживление экономики Китая.

«Спрос на китайском направлении растёт. Китай запускает всё большие объёмы нефти из разных источников. Это оказывает позитивное влияние на динамику цен. Но волатильность сохраняется. В коротком промежутке времени это будут взлёты и падения. Вот на днях цена упала. Где-то мы будем смотреть на коридор от $83 до $87 за баррель», — добавил Мищенко.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE опустилась до $82 за баррель впервые с 31 марта.

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