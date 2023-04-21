Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в Россию подержанных авто

Правительство Японии в случае, если G7 примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, может запретить поставки подержанных автомобилей.

Об этом информирует Kyodo.

Как передаёт ТАСС, на данный момент Япония в рамках антироссийских санкций из-за ситуации на Украине прекратила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тыс. по текущему курсу).

Источники в японском правительстве подтвердили Kyodo, что возможность введения практически полного запрета на экспорт товаров в Россию обсуждается на уровне представителей G7.

Отмечается, что Япония планирует провести саммит G7 в мае.