Центробанк России отрицает связи с мировой финансовой закулисой

Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью подкасту Первого канала «Лёгкие деньги» опроверг информацию, что финансовый регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой закулисы.

Как он подчеркнул, все решения по денежно-кредитной политике в ЦБ принимает совет директоров Банка России. По его словам, соответствующие решения готовятся в течение целого цикла совещаний и потом утверждаются.

Заботкин добавил, что миф о том, что российский Центральный банк подчинён мировым финансовым властям, работающим из тени, — родом из 1990-х годов.

«Относиться к этому утверждению нужно как к мифу, который, по всей видимости, сформировался в 1990-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Заботкин заявил, что данные за I квартал дают основания надеяться на позитивный прогноз по ВВП страны.