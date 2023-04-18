Центробанк России отрицает связи с мировой финансовой закулисой

Короткая ссылка
Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью подкасту Первого канала «Лёгкие деньги» опроверг информацию, что финансовый регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой закулисы.
Центробанк России отрицает связи с мировой финансовой закулисой
  • globallookpress.com

Как он подчеркнул, все решения по денежно-кредитной политике в ЦБ принимает совет директоров Банка России. По его словам, соответствующие решения готовятся в течение целого цикла совещаний и потом утверждаются.

Заботкин добавил, что миф о том, что российский Центральный банк подчинён мировым финансовым властям, работающим из тени, — родом из 1990-х годов.

«Относиться к этому утверждению нужно как к мифу, который, по всей видимости, сформировался в 1990-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Заботкин заявил, что данные за I квартал дают основания надеяться на позитивный прогноз по ВВП страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить