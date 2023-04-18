Онлайн-продажи мебели в России в I квартале 2023 года показали рост
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Доля онлайн-заказов мебели выросла по России на 9% по сравнению с I кварталом 2022 года, по Москве — на 10%.
При этом средний чек снизился на 23% и составил 22 690 рублей по стране и 23 350 рублей — по Москве (-20%).
Аналитики также отметили, что покупатели стали реже приобретать дорогую мебель. Так, продажи в ценовом сегменте от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в I квартале 2023 года снизились на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.