Онлайн-продажи мебели в России в I квартале 2023 года показали рост

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Аналитики финтех-компании ЮMoney и Telegram-ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ходе исследования выяснили, что в I квартале 2023 года россияне чаще покупали мебель в интернет-магазинах, чем в аналогичном периоде 2022-го.
Онлайн-продажи мебели в России в I квартале 2023 года показали рост
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Доля онлайн-заказов мебели выросла по России на 9% по сравнению с I кварталом 2022 года, по Москве — на 10%.

При этом средний чек снизился на 23% и составил 22 690 рублей по стране и 23 350 рублей — по Москве (-20%).

Аналитики также отметили, что покупатели стали реже приобретать дорогую мебель. Так, продажи в ценовом сегменте от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в I квартале 2023 года снизились на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

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