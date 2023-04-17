Власти Ямала оценили объекты сферы ЖКХ Ноябрьска с объёмом инвестиций в миллиарды рублей

С 2016 года компания «Энерго-Газ-Ноябрьск» вложила в объекты ЖКХ 3 млрд рублей. Причём в перспективе бизнес намерен инвестировать ещё почти столько же.

В сферу ЖКХ Ноябрьска планируется вложить ещё 2,9 млрд рублей, в том числе на реконструкцию станции очистки подземных вод, магистрального канализационного коллектора, сетей теплоснабжения, строительство трёх центральных тепловых пунктов и двух блочно-модульных котельных.

Такие перспективы во время выездного совещания на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры Ноябрьска обсудили замгубернатора ЯНАО Сергей Карасёв, руководство города и компаний «Энерго-Газ-Ноябрьск» (входит в «Корпорацию СТС») и «Интертехэлектро — Новая генерация».

«Ноябрьск является одним из крупнейших и динамично развивающихся городов Ямала, в котором ведётся масштабное строительство жилья, объектов социальной сферы. Поэтому необходимо синхронно развивать систему коммунальной инфраструктуры, чтобы она отвечала современным требованиям качества и надёжности», — заявил директор «Корпорации СТС» Николай Казаков.

В рамках мероприятия замглавы региона Сергей Карасёв посетил Ноябрьскую парогазовую электростанцию, созданную при участии «Интертехэлектро — Новая генерация», а также осмотрел новые блочно-модульные котельные и тепловые пункты, построенные в рамках реализации инвестпрограммы «Энерго-Газ-Ноябрьск».

«Энерго-Газ-Ноябрьск» — мультифункциональный коммунальный оператор, созданный на принципах государственно-частного партнёрства. Такая форма взаимодействия региональных и муниципальных властей с бизнесом позволила обеспечить высокую эффективность в управлении комплексом ЖКХ, отметили участники совещания.

Сфера ЖКХ в Ноябрьске действует как экосистема: компания обеспечивает синхронную работу и развитие всех городских систем жизнеобеспечения, а Единый расчётный центр выступает информационной платформой и связующим звеном между потребителями и поставщиком ресурсов.