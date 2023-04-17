«Ведомости»: Минфин и ЦБ обсуждают валютный лимит при выкупе активов уходящих компаний

Центробанк и Минфин изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по приобретению зарубежного бизнеса, который уходит из России.

Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что крупные покупки иностранной валюты могут приводить к волатильности рубля.

В связи с этим ЦБ и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий ежемесячный лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе сделок по выкупу бизнеса уходящих из России компаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировые бренды несут огромные убытки в связи с решением покинуть российский рынок.

Он также отметил, что уходящие из России бренды оставляют после себя «неплохое наследство».

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление Путина о том, что мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода из России.