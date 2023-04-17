«Ведомости»: Минфин и ЦБ обсуждают валютный лимит при выкупе активов уходящих компаний
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Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что крупные покупки иностранной валюты могут приводить к волатильности рубля.
В связи с этим ЦБ и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий ежемесячный лимит на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе сделок по выкупу бизнеса уходящих из России компаний.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировые бренды несут огромные убытки в связи с решением покинуть российский рынок.
Он также отметил, что уходящие из России бренды оставляют после себя «неплохое наследство».
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление Путина о том, что мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода из России.