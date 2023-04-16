Министр Пикетто-Фратин: Италия преодолела зависимость от российского газа

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что Рим больше не испытывает зависимости от газа из России.

По его словам, ранее 40% потребностей страны в газе покрывалось за счёт российского газа, теперь данный показатель немного превышает 10%.

«Мы, по сути, преодолели зависимость от Москвы, нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока, по Трансадриатическому газопроводу, а также из Африки», — сказал Пикетто-Фратин в интервью газете Corriere della Sera.

Он отметил, что газ является востребованным ресурсом в Италии.

23 января представители Италии и Алжира заключили соглашение о строительстве газопровода, пригодного также для транспортировки водорода.