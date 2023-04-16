Министр Пикетто-Фратин: Италия преодолела зависимость от российского газа
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По его словам, ранее 40% потребностей страны в газе покрывалось за счёт российского газа, теперь данный показатель немного превышает 10%.
«Мы, по сути, преодолели зависимость от Москвы, нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока, по Трансадриатическому газопроводу, а также из Африки», — сказал Пикетто-Фратин в интервью газете Corriere della Sera.
Он отметил, что газ является востребованным ресурсом в Италии.
23 января представители Италии и Алжира заключили соглашение о строительстве газопровода, пригодного также для транспортировки водорода.