Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в 2023 году до 1,2% ВВП
- РИА Новости
Об этом он сказал, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.
«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в основном рост произойдёт за счёт восстановления потребительского спроса.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 0,7%.