Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в 2023 году до 1,2% ВВП

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Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство прогнозирует рост экономики России в 2023 году до 1,2% ВВП.
Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в 2023 году до 1,2% ВВП
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.

«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в основном рост произойдёт за счёт восстановления потребительского спроса.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 0,7%.

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