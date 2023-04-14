«Ъ»: в России крупная бытовая техника подорожала на 8—10%

Эксперты заявили о росте цен на крупную бытовую технику в России. По их словам, она подорожала в среднем на 8—10%.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как указывают дистрибуторы и ритейлеры, на цены влияют разные факторы, включая ослабление рубля и «значительное повышение цен на исходные материалы».

При этом в материале подчёркивается, что товары определённых категорий, например телевизоры Samsung и LG, дорожают в том числе из-за роста их дефицита—.

Уточняется, что стоимость растёт как техники, поставляемой через параллельный импорт, так и импортируемой в страну официально, например из Китая.

Вместе с этим эксперты указывают на способность крупных компаний создать достаточные запасы на складах для сдерживания роста цен.

В феврале СМИ писали, что на складах дистрибуторов электроники в начале года скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков.