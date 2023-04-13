Международные резервы России на 7 апреля составили $600,8 млрд
Международные резервы России на 7 апреля составили $600,8 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в материалах на сайте кредитной организации.
Отмечается, что за неделю этот показатель увеличился на $6,9 млрд.
В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.
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