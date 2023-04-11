Депутат Аксаков заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени

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Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.
Депутат Аксаков заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени
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  • © Anadolu Agency

«Очевидно, что этот проект будет востребован определённой частью общества», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Аксаков, цифровой рубль отражает прогресс.

«Как только мы примем закон, этот процесс сразу пойдёт. Спрос на такую услугу есть, соответственно, она будет разработана. Рассчитываю, что уже в апреле Госдума примет закон во втором и третьем чтении, а в мае он начнёт действовать», — добавил депутат.

Ранее заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с НСН рассказал о странах и регионах, готовых к отказу от расчёта в долларах.

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