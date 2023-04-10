В Минфине и ЦБ считают переоценённым влияние выхода Shell из «Сахалина-2» на рубль

В Минфине и Банке России считают, что лучше не переоценивать влияние выхода концерна Shell из проекта «Сахалин-2» на курс рубля, пишет Интерфакс.

Агентство уточняет, что эту тему поднял глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков во время обсуждения в рабочей группе по подготовке к рассмотрению годового отчёта ЦБ за 2022 год.

Аксаков попросил участников группы прокомментировать сообщения СМИ о том, что ослабление рубля в начале апреля было спровоцировано тем, что Shell получила разрешение на выход из проекта «Сахалин-2».

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что крупные валютные операции в рамках сделок «на выход» должны осуществляться в рамках жёстких лимитов ЦБ.

«Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля. — RT)», — сказал он.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что солидарен с оценкой коллеги из Минфина.

«Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен», — сказал он.

В декабре правительство России оценило долю компании Shell (27,5%) в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.