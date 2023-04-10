МВФ: мировая экономика характеризуется неопределённостью

Мировая экономика характеризуется высокой неопределённостью, фрагментация углубляется. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы собрались во времена высокой неопределённости. Восстановление (экономики. — RT), на которое мы так рассчитываем, сильное восстановление по-прежнему несколько труднодостижимо», — приводит ТАСС её слова в ходе выступления в Вашингтоне.

Ранее в МВФ заявили, что напряжённость между США и Китаем приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в дружественные юрисдикции. Это может нанести мировой экономике краткосрочный ущерб в размере 1% глобального ВВП за пять лет, а также 2% в долгосрочной перспективе.