Экономист Калашников назвал Бразилию готовой к отказу от расчёта в долларах

Заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников рассказал о странах и регионах, готовых к отказу от расчёта в долларах.

«Некоторые страны Латинской Америки, и, в частности, об этом заявила Бразилия, некоторые части Юго-Восточной Азии. Тот же Китай уже отказался от доллара», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, эти страны отказываются от доллара, как Россия и Белоруссия.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.