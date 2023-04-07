Brand Finance: Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

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Tesla заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира. Такие данные приводит международное аналитическое агентство Brand Finance.
Brand Finance: Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира
  • Gettyimages.ru

«Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира», — говорится на сайте.

Отмечается, что стоимость бренда Tesla составляет сейчас $66,2 млрд.

Стоимость бренда Mercedes-Benz снизилась на 3%, до $58,8 млрд, бренд Toyota оценивается в $52,5 млрд.

Ранее Nation News сообщало, что, по данным «Автостата», в феврале 2023 года жители России приобрели электромобилей на 90% больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го.

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