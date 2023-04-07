Аналитик Деев: курс юаня составит 12–12,5 рубля до конца апреля

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Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, рассказал в беседе с RT, как будет меняться курс юаня в ближайшее время.
Аналитик Деев: курс юаня составит 12–12,5 рубля до конца апреля
  • РИА Новости

Как объяснил эксперт, стоимость юаня в России определяется позицией этой валюты к доллару.

«Если рубль продолжает слабеть к доллару, то к юаню будет такая же тенденция. Сегодня китайская валюта торгуется на Мосбирже на уровне 11,7 рубля, тогда как месяц назад стоимость юаня составляла 10,2 рубля за единицу», — добавил он.

Вероятнее всего, по мере снижения к доллару и евро рубль также ослабеет к китайской валюте, которая превысит отметку 12–12,5 рубля за единицу уже до конца апреля, спрогнозировал специалист.

Ранее сообщалось, что курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года.

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