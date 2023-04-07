Минэкономразвития: эксперты на Западе недооценили степень гибкости экономики России

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Минэкономразвития, комментируя обновлённый прогноз Всемирного банка, заявило, что западные эксперты недооценили степень гибкости экономики России, ведомство ожидает роста внутреннего валового продукта уже в 2023 году. 
Минэкономразвития: эксперты на Западе недооценили степень гибкости экономики России
  • РИА Новости

Комментарий пресс-службы Минэкономразвития опубликовало РИА Новости.

«Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики», — заявили в министерстве.

Отмечается, что России удалось выдержать беспрецедентное санкционное давление «во многом благодаря ставке на частный бизнес».

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году, ожидает его сокращения на 0,2% вместо ранее прогнозируемых 3,3%.

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