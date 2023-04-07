Минэкономразвития: эксперты на Западе недооценили степень гибкости экономики России

Минэкономразвития, комментируя обновлённый прогноз Всемирного банка, заявило, что западные эксперты недооценили степень гибкости экономики России, ведомство ожидает роста внутреннего валового продукта уже в 2023 году.

РИА Новости

Комментарий пресс-службы Минэкономразвития опубликовало РИА Новости. «Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики», — заявили в министерстве. Отмечается, что России удалось выдержать беспрецедентное санкционное давление «во многом благодаря ставке на частный бизнес». Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году, ожидает его сокращения на 0,2% вместо ранее прогнозируемых 3,3%.