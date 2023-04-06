В Турции одобрили продажу топливной компании Aytemiz Akaryakit «Татнефти» за $160 млн

Совет директоров турецкой холдинговой компании Dogan Holding одобрил продажу российской «Татнефти» 50% акций топливной компании Aytemiz Fuel Distribution Inc.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на компанию, сумма сделки составит $160 млн. Как ожидается, она будет закрыта после получения юридических разрешений.

Агентство отмечает, что представитель «Татнефти» комментировать эти сообщения не стал.