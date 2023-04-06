В Турции одобрили продажу топливной компании Aytemiz Akaryakit «Татнефти» за $160 млн

Короткая ссылка
Совет директоров турецкой холдинговой компании Dogan Holding одобрил продажу российской «Татнефти» 50% акций топливной компании Aytemiz Fuel Distribution Inc.
В Турции одобрили продажу топливной компании Aytemiz Akaryakit «Татнефти» за $160 млн
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс со ссылкой на компанию, сумма сделки составит $160 млн. Как ожидается, она будет закрыта после получения юридических разрешений.

Агентство отмечает, что представитель «Татнефти» комментировать эти сообщения не стал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить