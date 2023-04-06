В Турции одобрили продажу топливной компании Aytemiz Akaryakit «Татнефти» за $160 млн
Совет директоров турецкой холдинговой компании Dogan Holding одобрил продажу российской «Татнефти» 50% акций топливной компании Aytemiz Fuel Distribution Inc.
- РИА Новости
Как пишет Интерфакс со ссылкой на компанию, сумма сделки составит $160 млн. Как ожидается, она будет закрыта после получения юридических разрешений.
Агентство отмечает, что представитель «Татнефти» комментировать эти сообщения не стал.
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