Аналитик Антонов допустил стабилизацию курса рубля к доллару на уровне 82

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал временную стабилизацию курса рубля по отношению к доллару, юаню и евро.
Аналитик Антонов допустил стабилизацию курса рубля к доллару на уровне 82
  • РИА Новости

Если ЦБ России не станет вмешиваться и выражать своё недовольство текущей ситуацией, то ослабление рубля продолжится, поделился эксперт с Life.ru.

«В этом случае, чтобы не разогнать инфляцию, регулятору придётся повышать ключевую ставку и ограничивать рост доллара и евро. По доллару на тонком рынке (когда мало покупателей и продавцов. — RT) возможен подъём до 82 рублей», — заключил Антонов.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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