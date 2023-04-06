Аналитик Антонов допустил стабилизацию курса рубля к доллару на уровне 82

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал временную стабилизацию курса рубля по отношению к доллару, юаню и евро.

Если ЦБ России не станет вмешиваться и выражать своё недовольство текущей ситуацией, то ослабление рубля продолжится, поделился эксперт с Life.ru.

«В этом случае, чтобы не разогнать инфляцию, регулятору придётся повышать ключевую ставку и ограничивать рост доллара и евро. По доллару на тонком рынке (когда мало покупателей и продавцов. — RT) возможен подъём до 82 рублей», — заключил Антонов.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.