Аналитик Антонов допустил стабилизацию курса рубля к доллару на уровне 82
- РИА Новости
Если ЦБ России не станет вмешиваться и выражать своё недовольство текущей ситуацией, то ослабление рубля продолжится, поделился эксперт с Life.ru.
«В этом случае, чтобы не разогнать инфляцию, регулятору придётся повышать ключевую ставку и ограничивать рост доллара и евро. По доллару на тонком рынке (когда мало покупателей и продавцов. — RT) возможен подъём до 82 рублей», — заключил Антонов.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.